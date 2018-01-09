Жители Башкирии смогут наблюдать первое лунное затмение в 2018 году Фото: ufaplanetarium.ru Жители Башкирии смогут наблюдать первое лунное затмение в 2018 году Фото: ufaplanetarium.ru

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкирии смогут наблюдать лунное затмение уже в январе. В первый месяц нового года 31 января произойдет первое затмение из пяти затмений этого года. Лунное затмение видно на всем ночном полушарии Земли и для всех точек этого полушария начинается в один и тот же момент, заканчивается также одновременно, пояснили в Уфимском планетарии.

Полностью явление будет видно на Дальнем Востоке и в Сибири, а в западных районах страны будут видны различные фазы затмения на восходе Луны. В Башкирии нельзя будет посмотреть начало затмения, поскольку Луна у нас будет ещё под горизонтом и взойдет в 17.46, а теневое затмение начнется за час до этого — в 16.50.

Практически мы увидим взошедшую на северо-востоке Луну, когда она уже будет полностью погружена в земную тень и будет выглядеть несколько необычно, имея тусклый, коричневато-красный оттенок, вследствие того, что на нее падает некоторое количество солнечных лучей, преломленных в земной атмосфере. Цвет Луны во время затмения, степень ее потемнения во многом зависят от состояния земной атмосферы, от степени ее загрязненности, от того, по какой части земной тени проходит Луна.

Как известно, лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень. На сей раз Луна пройдет сквозь южную (нижнюю) часть земной тени и поэтому во время полной фазы наиболее темными будут выглядеть центральная и верхняя часть Луны.

В Уфимском планетарии подробно расписали, что могут наблюдать жители республики:

1. В 17.52 Луна полностью войдет в земную тень и начнется полное лунное затмение, в течение 1 часа и 16 минут Луна будет находиться в тени Земли, постепенно пересекая её и имея тусклую, коричневато-красную окраску.

2. В 18.30 по уфимскому времени наступит середина затмения, это будет момент максимальной фазы затмения и момент максимального погружения Луны в земную тень.

3. В 19.08 полное затмение закончится, и Луна начнет выходить из земной тени, первым выглянет ее левый край.

4. В 20.11 закончится частное затмение: Луна полностью выйдет из земной тени, и будет проходить через полутень Земли. Общая продолжительность теневого затмения составит 2 часа 7 минут.

5. В 21.09 закончится полутеневое затмение, и Луна снова будет во всей красе сиять на небе.

Следующее полное лунное затмение произойдет в ночь с 27 на 28 июля этого года и тоже будет видно у нас.