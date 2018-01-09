Автоинспекторы проанализировали аварийность на дорогах Башкирии в новогодние каникулы Фото: achcity.com Автоинспекторы проанализировали аварийность на дорогах Башкирии в новогодние каникулы Фото: achcity.com

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республиканской автоинспекции проанализировали аварийность на дорогах Башкирии в новогодние каникулы. С 31 декабря по 8 января зарегистрировано 53 ДТП. В первую декаду 2016-го их было 111. Погибли четыре человека против 20. 70 получили травмы, а в прошлом году таких было 173.

«Год начался намного лучше. Уважение к правилам дорожного движения помогло сохранить множество жизней», — отметили в УГИБДД МВД по РБ.