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В Башкирии прошел хоккейный турнир памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прошел хоккейный турнир памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах Фото: ВООВ «Боевое братство»

В Башкирии прошел хоккейный турнир памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах Фото: ВООВ «Боевое братство»

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Иглинском районе прошел традиционный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. На торжественном открытии турнира перед участниками соревнований выступили председатель спорткомитета Иглинского района Ринат Киямов, руководитель Башкирского республиканского отделения ВООВ «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, председатель Иглинского районного отделения организации Фаниль Зиянуров, которые отметили важную роль турнира в военно-патриотическом воспитании молодежи и сохранении памяти о защитниках Отечества, пропаганде физической культуры и спорта.

По итогам турнира победителями и обладателями Кубка стали хоккеисты команды села Иглино, на II месте — хоккейная дружина из села Тавтиманово, бронзовым призером стала сборная команда Нуримановского района. Почетной грамотой награжден один из инициаторов и организаторов турнира, ветеран боевых действий в Афганистане Ильмир Юнусов, все хоккеисты отмечены благодарственными письмами регионального отделения «Боевого братства».

Теги: Боевое братство, память, хоккейный турнир
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