УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Башкирия ждет китайских мегаинвесторов». Под таким заголовком вышло интервью главы Башкирии Рустэма Хамитова интернет-изданию «Газета.Ru». В подзаголовке перечислены основные темы интервью. Между «Роснефтью» и «Газпромом»: глава республики Башкирия Рустэм Хамитов, чья республика в 2017 году привлекла более 300 млрд руб. инвестиций, в интервью Газете.Ru рассказал о текущих и потенциальных инвесторах, модернизации и строительстве новых промышленных объектов, профицитном бюджете, взаимоотношениях с федеральным центром и том, почему в контактах с госкорпорациями требуется специализированное ведомство по привлечению инвестиций. А вот что сказал Рустэм Хамитов про Китай: «В последние годы, после саммитов ШОС и БРИКС, активизировался Китай. Уезжая с саммита, лидер Китая Си Цзиньпин, произнёс: «В Уфе мы открыли золотую жилу дружбы между китайским и башкирским народами». После этого китайский бизнес начал активно смотреть в нашу сторону. Сейчас на последней стадии проектирования находится цементное предприятие. Суммарно инвестиции оцениваются в $150-180 млн. Подготовлена документация на сборку китайских тракторов на одном из предприятий республики. Начались поставки башкирского мёда в Поднебесную. Хороший спрос именно на наш знаменитый башкирский мёд».

Перед Новым годом глава Башкортостана дал обширное интервью РИА Новости. Агентство поместило ответы Рустэма Хамитова в четырех частях. В одной из них говорится, что «даже в новогоднюю ночь главе региона нельзя расслабляться»: Новогоднюю ночь глава Башкирии Рустэм Хамитов в молодые годы встречал и в спелеологических походах, и в лесу у костра, и даже выступая в составе рок-группы. Теперь статус обязывает и в праздники быть на страже.

«Глава Башкирии предостерег от попыток раскола общества из-за языка»: Тема языка и национального самосознания одна из самых сложных и деликатных, поэтому "строить будущее на попытках расколоть общество по языковому вопросу" нельзя.

«Глава Башкирии считает фейками сообщения СМИ о планах объединения регионов»: Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил в интервью РИА Новости, что считает несерьезными разговоры об объединении регионов в Приволжском федеральном округе.

«Хамитов: тренерский штаб сделает выводы из-за дисциплины в "Салавате Юлаеве"»: Тренерский штаб хоккейного клуба "Салават Юлаев" сделает выводы по поводу дисциплины в команде.

О будущем промышленном развитии Башкирии Рустэм Хамитов говорил и с журналистами. Портал «Пронедра» сообщил, что ««Газпром» заинтересовался мегапроектом Башкирии по переработке газа». «Промышленная отрасль и энергетическая сфера Республики Башкортостан потребляли в свое время 20 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно, — говорится в статье. — Руководители российского концерна «Газпром» крайне заинтересованы на сегодняшний день в масштабном башкирском проекте, предусматривающем строительство на территории этой республики предприятия, ориентированного на переработку природного газа с целью выпуска полиэтилена. Журналистов проинформировал об этом накануне лидер Башкирии Рустэм Хамитов.

Через территорию Башкирии проходят множество газопроводов, общая пропускная способность которых достигает 100–110 миллиардов кубометров «голубого» топлива ежегодно. Руководитель республики обратил внимание на тот факт, что речь идет в данном случае о четвертой части того, что добывает в настоящее время возглавляемая им страна».

ИА REGNUM сообщило, что «В Башкирии расширили налоговые льготы для инвесторов»: С 1 января 2018 года в Башкирии вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах» от 30 ноября 2017 года.

Законом освобождены от налога на имущество организаций налогоплательщики, заключившие соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение с правительством республики. Срок действия льготы ограничивается сроком действия соглашения. ИА REGNUM также сообщило, что « Власти Башкирии готовятся к понижению температуры и снегопадам», и это стало ясно на первом в 2018 году заседании президиума правительства, которое провел премьер Рустэм Марданов.

Премьер-министр правительства Рустэм Марданов на этом заседании «представил членам президиума нового вице-премьера Андрея Трухана, назначенного накануне Нового года главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

Андрей Трухан назначен заместителем премьер-министра — председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. В этой связи внесены изменения в распределение обязанностей между членами правительства. Николай Хорошилов ведёт вопросы ЖКХ и курирует по поручениям органы жилстройнадзора. Андрей Трухан ведёт вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства и производства неметаллической продукции».

Пятый канал в информации «Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина» лишь вскользь упоминает Башкирию: «Сам сбор подписей в поддержку Путина начался 5 января с Хабаровска, после чего присоединились Москва, Севастополь, республика Крым, Чеченская республика, Томск, Омск, Башкирия, а также Московская, Ленинградская, Ульяновская, Калужская и Калининградская области».

Зато НТВ в аналогичном сообщении «Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах» предоставило слово Александру Юдину, координатору движения «Волонтеры Победы» в Башкирии: «Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются. В гостином дворе Уфы даже создалась очередь из желающих подписаться в поддержку Путина», — сказал Юдин.

«ФедералПресс» в статье «Будет достаточно молока – будут сыры». Как УрФО стать лидером по производству сыра» похвально отзывается о Башкирии: «Крупное производство сыров есть в Башкирии. Этот регион занимает второе место по производству молока».

Есть немало сфер, где Башкирия занимает первое место, и не только в России, но и в мире. Однако о позитивных достижениях федеральные СМИ информируют редко, зато весть о том, что «Башкортостан оказался лидером по «пьяным» преступлениям» облетела многие СМИ. Об этом пишут и уже упомянутое в обзоре агентство REGNUM, и еще ни разу не упомянутая «Свободная пресса»: «По данным Генпрокуратуры первое место среди регионов России по числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, занял Башкортостан.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что за 11 месяцев 2017 года в республике 14 тыс. 67 человек нарушили закон, будучи пьяными».