Владимир Путин подписал инициированный парламентом Башкирии закон по рейтинговым агентствам Фото: Олег Яровиков Владимир Путин подписал инициированный парламентом Башкирии закон по рейтинговым агентствам Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Законодательная инициатива была внесена Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

Документ нацелен на совершенствование законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Речь идет об определении аккредитованных международных рейтинговых агентств в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов России, ее регионов и муниципалитетов. Новым законом для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предусматривается возможность закупок у единственного исполнителя услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством РФ кредитными рейтинговыми агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые действия за пределами территории страны.

«В высоких кредитных рейтингах сегодня заинтересованы многие крупные города и практически все регионы России. Не исключение и наша республика. Наличие рейтингов, пользующихся доверием во всем мире, необходимо для привлечения инвесторов в регионы страны, — прокомментировал решение спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Поскольку число аккредитованных Министерством финансов Российской Федерации международных рейтинговых агентств невелико, при проведении конкурса на составление рейтинга изначально отсутствует конкурсная ситуация. В связи с этим нами и была внесена в Государственную Думу соответствующая законодательная инициатива».