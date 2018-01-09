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ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных

ОБЩЕСТВО

ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных Фото: из открытых источников

ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных Фото: из открытых источников

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Государственный комитет Башкирии по делам юстиции назвал самые популярные и редкие имена новорожденных, родившихся в прошлом году.

Мальчикам чаще всего давали имена — Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Дмитрий, Илья, Никита, Арслан, Иван, Даниил, Ярослав, Богдан, девочкам — Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария, Амина, Елизавета, Карина, Аделина, Алиса, Анна, Дарина, Амелия.

Обладателями редких мужских имен стали Добромир, Дениз, Гаяр, Доменик, Кемаль, Леон, Ниль, Радэль, Иран, Арслан, Аймир, Нурсултан, Рубин, Гарник, Дан. Новорожденных девочек нарекли необычными именами: Анэлл, Божена, Данэлия, Захра, Лея, Нирмала, Теона, Элияна, Авелина, Мирослава, Селин, Вилия, Анаис, Евангелина, Самина, Ионанна.

По информации ЗАГС Демского района Уфы, в 2017 году в районе родились 1306 малышей, из них 666 мальчиков и 640 девочек. В девяти семьях на свет появились двойняшки.

Теги: имена новорожденных, ЗАГС
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