ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных
ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных Фото: из открытых источников
ЗАГС Башкирии назвал популярные и редкие имена новорожденных Фото: из открытых источников
УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Государственный комитет Башкирии по делам юстиции назвал самые популярные и редкие имена новорожденных, родившихся в прошлом году.
Мальчикам чаще всего давали имена — Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Дмитрий, Илья, Никита, Арслан, Иван, Даниил, Ярослав, Богдан, девочкам — Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария, Амина, Елизавета, Карина, Аделина, Алиса, Анна, Дарина, Амелия.
Обладателями редких мужских имен стали Добромир, Дениз, Гаяр, Доменик, Кемаль, Леон, Ниль, Радэль, Иран, Арслан, Аймир, Нурсултан, Рубин, Гарник, Дан. Новорожденных девочек нарекли необычными именами: Анэлл, Божена, Данэлия, Захра, Лея, Нирмала, Теона, Элияна, Авелина, Мирослава, Селин, Вилия, Анаис, Евангелина, Самина, Ионанна.
По информации ЗАГС Демского района Уфы, в 2017 году в районе родились 1306 малышей, из них 666 мальчиков и 640 девочек. В девяти семьях на свет появились двойняшки.