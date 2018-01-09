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9 января Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

9 января МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий. Днем в отдельных районах республики ожидается метель, снежные заносы, усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства со ссылкой на Башгидрометцентр.

«При прохождении фронтального раздела ночью 8 января местами по республике, в том числе на метеостанциях города Уфы, отмечался сильный снег количеством 7-9 мм, метель, усиление ветра до 16 м/с, ухудшение видимости в снеге до 200 метров. В течение сегодняшнего дня интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать», — прогнозируют синоптики.

Теги: погода
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