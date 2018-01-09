В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы Фото: Олег Яровиков
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: ожидается усиление ветра, метель и снежные заносы Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
9 января МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий. Днем в отдельных районах республики ожидается метель, снежные заносы, усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства со ссылкой на Башгидрометцентр.
«При прохождении фронтального раздела ночью 8 января местами по республике, в том числе на метеостанциях города Уфы, отмечался сильный снег количеством 7-9 мм, метель, усиление ветра до 16 м/с, ухудшение видимости в снеге до 200 метров. В течение сегодняшнего дня интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать», — прогнозируют синоптики.