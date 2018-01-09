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9 января Вторник

Уфа   °

В Башкирию придет очередная волна холода

ОБЩЕСТВО

В Башкирию придет очередная волна холода Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирию придет очередная волна холода Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в первый рабочий день года ожидается температура -6 — 10, ветер 5-10 м/с, небольшой снег.

9 января Башкирия остается под влиянием циклона, который разворачивается к региону своей холодной стороной. На фоне снегопадов и метелей столбики термометров начнут понижаться, сообщает ФОБОС. На смену потеплению идет очередная волна холода, которая достигнет пика к выходным.

Теги: погода, циклон, холод
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