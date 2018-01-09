Владимир Путин потратил на предвыборную кампанию 2% средств своего избирательного фонда Фото: РИА Новости Владимир Путин потратил на предвыборную кампанию 2% средств своего избирательного фонда Фото: РИА Новости

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России Владимир Путин к 5 января потратил на предвыборную кампанию 13,4 млн рублей — 2% средств своего избирательного фонда. Об этом сообщают РИА Новости по данным ЦИК.

Предельная сумма расходов кандидатов — 400 млн рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Избирательные счета открыли 13 кандидатов. Выборная кампания стартовала 18 декабря 2017 года, выборы состоятся 18 марта 2018 года.