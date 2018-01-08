МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января
МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января Фото: ИА «Башинформ»
МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
МЧС по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 9 января.
Этой ночью в восточных районах Башкирии ожидается сильный снег. Завтра днем в отдельных районах республики прогнозируется метель, снежные заносы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Телефон спасательной службы: 101.
Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня Управление ГИБДД по Башкирии из-за обильного снегопада уже призвало водителей не покидать пределы населенных пунктов без острой необходимости.