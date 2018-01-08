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МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января

ОБЩЕСТВО

МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупредило о сильном снегопаде 9 января Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 9 января.

Этой ночью в восточных районах Башкирии ожидается сильный снег. Завтра днем в отдельных районах республики прогнозируется метель, снежные заносы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Телефон спасательной службы: 101.

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня Управление ГИБДД по Башкирии из-за обильного снегопада уже призвало водителей не покидать пределы населенных пунктов без острой необходимости.

Теги: МЧС по РБ, погода
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