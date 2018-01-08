ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. Из 46 осталось 15 Фото: ИА «Башинформ» ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. Из 46 осталось 15 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

8 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на выборах Президента России. В последний день — 7 января — Центризбирком принял документы от пяти претендентов, сообщается на сайте ведомства.

С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.

Ранее ЦИК России зарегистрировала три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов Владимира Михайлова, Владимира Путина и А.Ю. Чухлебова.

В ЦИКе пояснили, что по результатам завершившейся обязательной проверки документов было выявлено наличие вида на жительство иностранного государства. В связи с этим ЦИК России подала в Верховный Суд Российской Федерации административное исковое заявление в отношении регистрации группы избирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова. Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил исковое заявление ЦИК России 5 января 2018 года, постановление ЦИК России в отношении регистрации группы избирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова было отменено.

Кроме того, ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Все документы, принятые в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в рамках процедуры выдвижения на выборах Президента Российской Федерации 6 и 7 января 2018 года, пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

В настоящий момент В.В. Михайлов и В.В. Путин открыли специальные избирательные счета кандидатов и имеют право вести агитацию в рамках избирательной кампании, за исключением агитации в СМИ.

После открытия специального счета для формирования избирательного фонда кандидаты начинают сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов.