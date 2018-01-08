В столице Башкирии подсчитали численность населения Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии подсчитали численность населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице подсчитали численность населения. К 1 января 2018 года она превысила 1,127 млн человек. Для сравнения: год назад в Уфе насчитывалось 1,126 млн человек.

По последним данным Башкортостанстата, численность постоянного населения республики составляет без малого 4,067 млн человек. Из них — более 1,905 млн мужчин и около 2,162 млн женщин: 46,9 и 53,1 процента, соответственно.

Как сообщал ранее «Башинформ», 1 января 2018 года численность населения Земли достигла 7,444 млрд человек.

По сравнению с 1 января 2017 года, жителей Земли стало на 78,5 млн больше. Ожидается, что в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека.

В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году — 1,6 млрд. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году.