Синоптики Башкирии предупредили об ухудшении погоды и снежных заносах Фото: avtodorognik.blogspot.ru Синоптики Башкирии предупредили об ухудшении погоды и снежных заносах Фото: avtodorognik.blogspot.ru

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

Сегодня на территории Башкирии прогнозируется облачная погода. Снег, местами по республике сильный, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный, западный — от 9 до 14 метров в секунду, при порывах — 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 2 до 7 градусов мороза.

9 января синоптики обещают небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов мороза, при прояснениях до минус 20. Днем теплее — минус 6-11 градусов.

10 января, по данным Башгидрометцентра, характер погоды в регионе существенно не изменится. Небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, местами метель. На дорогах, как и накануне, снежные заносы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов мороза, при прояснениях до минус 20. Днем — от 6 до 11 градусов мороза.