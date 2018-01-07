В Москве разыскивают Наиля Рахматуллина из Башкирии, уехавшего на заработки в столицу
УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Движение «Альтернатива», занимающееся освобождением людей из рабства, разыскивает жителя Башкирии Наиля Рахматуллина, приехавшего в Москву, предположительно, на заработки. Ориентировка на молодого человека поступила в организацию сегодня. Сообщается, что мужчина перестал выходить на связь 4 января, с тех пор его местонахождение неизвестно.
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