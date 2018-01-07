Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

8 января Понедельник

Уфа   °

В Москве разыскивают Наиля Рахматуллина из Башкирии, уехавшего на заработки в столицу

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Движение «Альтернатива», занимающееся освобождением людей из рабства, разыскивает жителя Башкирии Наиля Рахматуллина, приехавшего в Москву, предположительно, на заработки. Ориентировка на молодого человека поступила в организацию сегодня. Сообщается, что мужчина перестал выходить на связь 4 января, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Теги: поиск пропавших
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть