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В аэропорту «Уфа» выявили 11 инфицированных пассажиров

ОБЩЕСТВО

В аэропорту «Уфа» выявили 11 инфицированных пассажиров Фото: ИА «Башинформ»

В аэропорту «Уфа» выявили 11 инфицированных пассажиров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За минувший год в аэропорту «Уфа» выявили 11 инфицированных пассажиров. Результаты санитарно-карантинного контроля в воздушном пункте пропуска «Уфа» приводит региональный Роспотребнадзор.

Всего в 2017 году специалистами санитарно-карантинного пункта проведен контроль в отношении 3311 воздушных судов, около 600 тысяч пассажиров и членов экипажей. По сравнению с предыдущим годом количество досмотренных транспортных средств и пассажиров значительно больше. Запрещения ввоза и вывоза грузов не было, опасные грузы не поступали.

Санитарно-карантинный контроль направлен на выполнение задач по санитарной охране территории страны от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний и предупреждение завоза потенциально опасных для населения товаров и грузов.

Теги: санитарно-карантинный контроль
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