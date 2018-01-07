В Башкирию на смену морозам придут потепление и снегопады Фото: из открытых источников В Башкирию на смену морозам придут потепление и снегопады Фото: из открытых источников

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 7 января погода на территории Башкирии начнёт меняться. На смену морозному и сухому антициклону идет более тёплый облачный циклонический вихрь. Пройдет небольшой снег, в отдельных районах республики до умеренного, слабая метель. Ветер южный умеренный. Температура воздуха поднимается до -5,-10 градусов.

В последний день новогодних каникул, 8 января ветер усилится, ожидаются сильный снег, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью -6,-11, днем -2,-7 градусов.