УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня специальная лаборатория Министерства природопользования и экологии РБ исследует лесной ручей под Уфой в непосредственной близости от трассы М5 в Уфимском районе.

Сигнал о том, что ручей имеет необычный желтый цвет и перестал замерзать, поступил от местных жителей накануне. На место выехала оперативная группа Управления гражданской защиты Уфы. При обследовании территории было установлено место загрязнения. Информация передана в Минэкологии региона. Как сообщили в Службе спасения 112, угрозы попадания вещества в водоемы столицы в настоящее время нет, обстоятельства инцидента выясняются.