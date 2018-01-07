Сегодня православные Башкирии отмечают Рождество Христово Фото: пресс-служба Уфимской епархии Сегодня православные Башкирии отмечают Рождество Христово Фото: пресс-служба Уфимской епархии

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня отмечается Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира

В православии Рождество Христово празднуется 7 января. Наряду с Русской Православной Церковью Рождество в этот день принято справлять у последователей Грузинской, Иерусалимской, Сербской церквей. Католики отмечают этот праздник 25 декабря, он входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа — в этот день в Вифлееме родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы Богомладенец, Сын Божий Иисус Христос. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным. Первые христиане были евреями и не отмечали Рождество, поскольку по иудейскому вероучению рождение человека — это начало скорбей и болей. Неудивительно, что в первое время никто не интересовался датой рождения Христа. Гораздо важнее для первых христиан был праздник Воскресения Христова, который ныне известен как Пасха. Рождество же начали отмечать под воздействием эллинистических обычаев, после того, как в христианские общины вошли греки. При этом долгое время единой даты Рождества не было, и каждая община выбирала для праздника свой день.

События Рождества подробно описаны в Евангелиях от Матфея и Луки. Первыми о рождении Христа узнали пастухи. Они, услышав от ангелов радостную весть, пришли поклониться ему. Следом пришли волхвы, узнавшие о великом чуде благодаря свету необыкновенно яркой звезды.

У многих народов в праздновании Рождества тесно переплелись христианские и языческие традиции. Так, например, во многих странах — как православных, так и католических — хорошо известен обычай колядования в рождественские святки — хождение детей и молодежи по домам с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: фрукты, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют ряженые в масках и шкурах животных. Обычай этот неоднократно осуждался священнослужителями как языческий, но, несмотря на это, сохранился.

Сегодня в мире насчитывается более 200 миллионов православных христиан.

Рождественские богослужения в православных храмах Башкирии начались еще накануне вечером. По случаю Рождества в республике запланировано много праздничных мероприятий — как религиозных, так и светских. Как сообщало ранее агентство, в Уфе, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы праздничные богослужения пройдут утром в 7 и 9 часов. В 11 часов в соборе пройдет обряд крещения.

С праздником христиан поздравил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон:

«Дорогие отцы, братие и сестры! В эти святые дни, когда мы подводим итоги уходящего года, встречая новое лето благости и милости Господней, хочу поздравить всех с этим великим и спасительным праздником Рождества Христова, призвать на всех Божие благословение с пожеланиями мира, здравия, спасения и во всем благопоспешения! Пусть радость мирного труда, молитвы и стремления к духовному братскому единению наполняют сердце каждого христианина, напоминая нам о том «мире», о котором благовествовали ангелы при рождении Спасителя и Начальника мира, и тогда мы делами своими докажем, что являемся учениками Христа и Его Святой Церкви!».