В Уфе появились на свет первые в 2018 году тройняшки Фото: телеканал БСТ В Уфе появились на свет первые в 2018 году тройняшки Фото: телеканал БСТ

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первые тройняшки в 2018 году появились на свет в роддоме Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова в Уфе. Событие нечастое. К примеру, в прошлом году тройняшки в республике рождались лишь дважды.

Мамой сразу трех богатырей стала Гузель Нургалиева из Нефтекамска, сообщает телеканал «БСТ». Всю беременность она наблюдалась в Уфе. А в декабре пришлось и вовсе лечь на сохранение. Сейчас новоиспеченная мама только приходит в себя после кесарева сечения. Под конец беременности ей пришлось выносить почти 7,5 килограмма. В таком случае родить тройню без врачебного вмешательства практически невозможно.

Такие появления на свет в больнице встречают с нетерпением. Особенно гордятся тем, что уже в день рождения малышей помещают в палату к маме, чего раньше не было.

«Это очень важно для здоровья детей, в первую очередь, чтобы они с первых минут были приложены к груди, получали материнское молочко. И для самой мамы, чтобы у нее послеоперационный период протекал без осложнений», — говорит и.о. заведующего отделением роддома РКБ имени Г. Куватова Эльза Хамидуллина.

В 2018 году вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся поддержки семей с детьми. 300 тысяч рублей за первенца полагается от республиканских властей. Плюс почти 9 тысяч каждый месяц до полутора лет будут выплачиваться с этого месяца по распоряжению Владимира Путина. Если малышей двое, то положен материнский капитал и снижение ипотеки до 6%. А вот если детей уже трое, то помимо земельного участка, в республике опять же положены 9 тысяч рублей каждый месяц, но уже до достижения ребенком трехлетнего возраста. Условия создаются, а двери роддома всегда открыты для всех желающих.