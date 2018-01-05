В Дюртюлинском районе введен в эксплуатацию новый спальный корпус детского оздоровительного лагеря «Венеция» Фото: пресс-служба правительства РБ В Дюртюлинском районе введен в эксплуатацию новый спальный корпус детского оздоровительного лагеря «Венеция» Фото: пресс-служба правительства РБ

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Дюртюлинском районе Башкортостана введен в эксплуатацию новый спальный корпус детского оздоровительного лагеря «Венеция». В рамках рабочей поездки по району 6 января в лагере побывал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Премьер-министр также осмотрел ряд других социальных объектов. Так, в городе Дюртюли ему показали детскую поликлинику, включенную в программу «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», и требующий реконструкции местный Дом культуры. На обновление культурного центра принято решение выделить 90 млн рублей из средств Фонда социальных целевых программ.

В селе Семилетка Рустэм Марданов побывал на открытии после капитального ремонта местного Дома культуры, сообщает пресс-служба правительства РБ.