По случаю празднования Рождества в церквях и храмах Башкирии организованы посты МЧС Фото: ИА «Башинформ» По случаю празднования Рождества в церквях и храмах Башкирии организованы посты МЧС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По случаю празднования Рождества Христова сотрудники и работники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан осуществляют дежурство при проведении праздничных богослужений в церквях и храмах республики.

Такие меры предприняты в целях безопасности и предупреждения пожаров в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах культа при проведении праздничных мероприятий с массовым скоплением людей МЧС рекомендует:

— будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

— под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

— подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

— следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

— не вносите с собой, и не зажигайте в руках взамен свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;

— старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

— в случае загорания одежды быстро скиньте её, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

— изучите планировку молельного зала и в целом здания храма, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

— в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но не создавая паники и давки.