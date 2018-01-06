В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе начались богослужения в честь Рождества Христова Фото: ИА «Башинформ» В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе начались богослужения в честь Рождества Христова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь с 6 на 7 января православные Башкортостана отмечают Рождество Христово — один из самых крупных христианских праздников.

По традиции праздник имеет пять дней предпразднства и шесть дней попразднства. Последний день предпразднства, 6 января, именуется Навечерием Рождества Христова или Рождественским сочельником. В этот день во всех православных храмах Башкирии начинаются рождественские богослужения.

В Уфе праздничные богослужения по случаю Рождества пройдут в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Так, сегодня в 17 часов там запланировано Великое повечерие (с литией).

В 23 часа там же начнется Рождественская Литургия, которое совершит митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Прямая трансляция богослужения будет вестись на телеканале БСТ.

Рождественское воскресенье, 7 января, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы богослужения пройдут утром в 7 и 9 часов. В 11 часов в соборе пройдет обряд крещения, который проведет протоиерей Георгий Чибирев.

На 17 часов намечено вечернее богослужение.

Добавим, что наряду с Русской Православной Церковью Рождество 7 января принято справлять у последователей Грузинской, Иерусалимской, Сербской церквей. В то же время, например, в Болгарии, Греции, Румынии, где православными церквями был принят в начале 1920-х годов Новоюлианский календарь, православные отмечают Рождество вместе с католиками — 25 декабря.