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6 января Суббота

Уфа   °

Туристы из Башкирии смогли вылететь на отдых в Таиланд спустя более 7 часов ожидания

ОБЩЕСТВО

Туристы из Башкирии смогли вылететь на отдых в Таиланд спустя более 7 часов ожидания Фото: Олег Яровиков

Туристы из Башкирии смогли вылететь на отдых в Таиланд спустя более 7 часов ожидания Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

244 пассажира рейса KAR-2431 «Уфа – Бангкок» смогли вылететь на отдых в Таиланд спустя более 7 часов ожидания. Задержанный в Уфе самолет отправился в пункт назначения в 06.06 местного времени, сообщили в уфимском аэропорту.

«Рейс KAR-2431 «Уфа – Бангкок» вылетел в 06.06 местного времени, причиной задержки стало неприбытие самолета», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

Напомним, рейс «Уфа – Бангкок» должен был отправиться по расписанию 5 января в 22.50 местного времени. Однако из-за неприбытия рейса «Бангкок-Уфа» вылет был задержан.

Как отметили в уфимском аэропорту, в ожидании рейса большинство из 244 пассажиров разъехались по домам и лишь около 30 туристам были предоставлены места в отеле.

Теги: туризм, аэропорт «Уфа», задержка рейса
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