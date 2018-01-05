Жители Башкирии увидят рождественское соединение Марса и Юпитера Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии увидят рождественское соединение Марса и Юпитера Фото: Уфимский планетарий

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана уже сейчас могут наблюдать на утреннем небе, как планеты с каждым днем всё ближе подходят к друг другу. В уфимском планетарии сообщили, что наиболее тесное сближение Марса и Юпитера произойдет 7 января в 8.39 по местному времени.

«В это время Марс с Юпитером будут видны над южным горизонтом в созвездии Весов. Их легко отыскать, поскольку Юпитер – это самая яркая «звезда». Марс будет находиться южнее, то есть ниже Юпитера. Он слабее Юпитера по блеску и выглядит как желтоватая звездочка», — пояснили в планетарии.

При отсутствии облачности момент соединения будет виден хорошо. Солнце взойдет через час. После соединения планеты начнут расходиться. Такое близкое расположение этих планет бывает достаточно редко. Следующее подобное соединение произойдет в декабре 2033 года.