Туристы в режиме ожидания: задерживаются рейсы «Пхукет – Уфа – Пхукет» Фото: автор Туристы в режиме ожидания: задерживаются рейсы «Пхукет – Уфа – Пхукет» Фото: автор

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 5 января на несколько часов задерживается рейс в Таиланд, самолет ожидают 244 туриста. В такой же ситуации оказались более 300 пассажиров в Пхукете.

По предварительной информации, причина задержки вылета – неисправность авиасудна.

Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, предварительное время вылета самолета из Уфы – 04.55 6 января. Пассажирам по мере ожидания предоставят напитки и горячее питание.