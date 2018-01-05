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На дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД готовы при необходимости помочь водителям

ОБЩЕСТВО

На дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД готовы при необходимости помочь водителям Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

На дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД готовы при необходимости помочь водителям Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание практической помощи как на дорогах Уфы, так на федеральных и республиканских трассах. При возникновении нештатных ситуаций на дорогах водители могут обращаться к инспекторам ДПС.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

«Водителям при движении в плотном потоке рекомендуется увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства. Следует выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, быть особенно внимательными в тёмное время суток и на неосвещённых участках дорог. При перевозке детей в автомобиле обязательно использовать специальные удерживающие устройства.

Теги: ГИБДД, водители, предупреждение
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