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В Башкирии более 13 тысяч человек встретили Новый год в следственных изоляторах и исправительных учреждениях

ОБЩЕСТВО

В Башкирии более 13 тысяч человек встретили Новый год в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

В Башкирии более 13 тысяч человек встретили Новый год в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по состоянию на 1 января 2018 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях находилось 13 190 человек. По сравнению с предыдущим годом количество подследственных и осужденных сократилось на 459 человек.

В пресс-службе УФСИН России по РБ проинформировали, что в республиканских исправительных учреждениях отбывает наказание 10 558 человек (10 973 – в прошлом году). Больше всего осужденных содержатся в колониях строгого режима – 6 434. В колониях общего режима – 2 295, особого режима – 972, в колониях-поселениях – 477. Новый год в лечебных учреждениях УФСИН России по республике – ЛИУ-19 и ФКЛПУ Республиканская больница – встретили 383 осужденных. Еще 58 – в воспитательной колонии.   По данным ведомства, в следственных изоляторах содержатся 2 492 человека.

Теги: УФСИН по РБ, осужденные
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