Госдума приняла к рассмотрению четыре законодательные инициативы парламента Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Госдума приняла к рассмотрению четыре законодательные инициативы парламента Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Государственную Думу внесены четыре проекта федеральных законов, инициированных Госсобранием РБ. Сейчас они зарегистрированы, поступили председателю Госдумы и направлены в профильные комитеты нижней палаты российского парламента.

По информации пресс-службы ведомства, это проекты законов «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в целях противодействия коррупции», «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

«Большинство данных инициатив связано с совершенствованием антикоррупционного законодательства. Внесенные предложения актуальны не только для нашей республики, но и для других регионов, для страны в целом. В том числе мы, например, предлагаем установить норму, согласно которой руководителям государственных и муниципальных учреждений запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Подобные ограничения уже действуют в отношении глав местных администраций, муниципальных депутатов, работающих на постоянной основе и ряда других должностных лиц. Мы считаем, что руководители МУПов и ГУПов не меньше подвержены коррупционному риску. Они имеют непосредственное отношение к распределению бюджетных средств, управлению государственным и муниципальным имуществом. Рассчитываем на поддержку этой и других наших инициатив со стороны депутатов Госдумы», – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.