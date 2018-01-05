Уфимские ученые разработали специальный сироп для восстановления спортсменов Фото: стоп-кадр видео БСТ Уфимские ученые разработали специальный сироп для восстановления спортсменов Фото: стоп-кадр видео БСТ

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На основе многолетних исследований коллектив уфимских учёных разработал свою формулу восстановления спортсменов. В состав сиропа вошли лекарственные травы и плоды растений, произрастающих на территории Башкортостана. По информации БСТ, в 200 граммах жидкости содержатся все необходимые элементы для защиты организма во время тренировок.

Во время интенсивных занятий спортом много пить не рекомендуется, так как увеличивается нагрузка на сердце и печень. Поэтому уфимские учёные изобрели специальный сироп. Две ложки продукта заменяют несколько литров воды.

«В состав этого сиропа входят самые обычные растения, но тем не менее нами разработаны технологии, которые позволяют эффективно извлечь самые действующие вещества, максимально сохранить полезные свойства. Прежде всего, это шиповник, поскольку шиповник давно известен как поливитамин. Плод, в котором много аскорбиновой кислоты, других витаминов», — прокомментировал профессор кафедры специальных химических технологий УГНТУ Радик Зайнуллин.

Пробная партия сиропа уже поступила в биатлонный центр столицы и будет испытана на профессиональных спортсменах. При положительных отзывах продукт планируют производить в промышленных масштабах. По словам ученых, их разработка безопасна и не содержит запрещенных компонентов.