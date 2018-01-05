В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Фото: Kremlin.ru В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Фото: Kremlin.ru

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России, в Хабаровске, 5 января открылись первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасии Браги.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — заявила Анастасия Брага и добавила, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый субъект страны должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей местных жителей.

Как сообщалось ранее, в Москве, в историческом парке «Россия — моя история» 26 декабря на официальном собрании участники инициативной группы единогласно проголосовали за выдвижение Владимира Путина на выборах президента России в марте 2018 года.

В поддержку своего кандидата выступили представители партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, деятели культуры, медицины, образования, участники производственных объединений, общественники, спортсмены.