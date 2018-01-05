Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

5 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии в выходные прогнозируются небольшой снег и сильный ветер

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в выходные прогнозируются небольшой снег и сильный ветер Фото: автор

В Башкирии в выходные прогнозируются небольшой снег и сильный ветер Фото: автор

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 5 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Столбики термометров в светлое время суток покажут -7,-12 градусов, местами до -17. На автодорогах утром местами прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

В субботу, 6 января, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -13,-18 градусов, местами до -26, днем -8,-13, местами до -18.

В воскресенье, 7 января, ночью местами и днем по республике ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -12,-17, по юго-востоку до -23, днем -7,-12. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: прогноз погоды
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть