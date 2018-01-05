В Башкирии в выходные прогнозируются небольшой снег и сильный ветер Фото: автор В Башкирии в выходные прогнозируются небольшой снег и сильный ветер Фото: автор

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 5 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Столбики термометров в светлое время суток покажут -7,-12 градусов, местами до -17. На автодорогах утром местами прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

В субботу, 6 января, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -13,-18 градусов, местами до -26, днем -8,-13, местами до -18.

В воскресенье, 7 января, ночью местами и днем по республике ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -12,-17, по юго-востоку до -23, днем -7,-12. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.