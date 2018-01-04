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5 января Пятница

Уфа   °

В Уфе 23-летний парень спас незнакомца из ледяной воды

ОБЩЕСТВО

В Уфе 23-летний парень спас незнакомца из ледяной воды Фото: vk.com/iglvestirb

В Уфе 23-летний парень спас незнакомца из ледяной воды Фото: vk.com/iglvestirb

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Едва трагедией не закончилась прогулка 26-летнего уфимца Артура Асфандиярова по льду озера Теплое в микрорайоне Инорс. 24 декабря молодой человек решил отделиться от компании друзей и побыть в одиночестве. Лед не выдержал веса и парень провалился в холодную воду.

Недалеко от места ЧП в этот момент проходил парень, который увидел утопающего и, не раздумывая, бросился к нему на помощь. 23-летнему спасителю Владимиру Смальченко удалось вызволить Артура, однако им обоим понадобилась помощь медиков. Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла молодых людей в больницу, сообщают «Иглинские вести».

Врачи диагностировали парням переохлаждение.

«А вы разве не пришли бы на помощь, видя утопающего? Думаю, любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же», — скромно признался 23-летний герой.

Теги: спасение на воде, герой
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