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5 января Пятница

Уфа   °

Пропавшая в новогоднюю ночь в Уфе Айгуль Хамидуллина найдена

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Четверо суток 36-летняя уфимка Айгуль Хамидуллина не давала о себе знать. По словам близких, она пропала в ночь с 31 декабря на 1 января. Сегодня, 4 января, девушка в социальных сетях написала, что она нашлась и все с ней хорошо.

Напомним, последний раз Айгуль Хамидуллину видели выходящей из ночного клуба «Сказка».

Теги: поиск пропавших людей
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