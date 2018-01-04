Пропавшая в новогоднюю ночь в Уфе Айгуль Хамидуллина найдена
УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Четверо суток 36-летняя уфимка Айгуль Хамидуллина не давала о себе знать. По словам близких, она пропала в ночь с 31 декабря на 1 января. Сегодня, 4 января, девушка в социальных сетях написала, что она нашлась и все с ней хорошо.
Напомним, последний раз Айгуль Хамидуллину видели выходящей из ночного клуба «Сказка».
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Пропавшая в новогоднюю ночь в Уфе Айгуль Хамидуллина найдена
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