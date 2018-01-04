В Башкирии похолодает до -26 градусов Фото: Олег Яровиков В Башкирии похолодает до -26 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 5 января, существенно характер погоды в Башкирии не изменится. Синоптики так же прогнозируют переменную облачность без осадков.

"Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -21,-26°, днем -7,-12°, местами до -17°", — рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Автомобилистов предупредили о ночном и утреннем тумане: видимость ухудшится до 500 метров.