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5 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии похолодает до -26 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии похолодает до -26 градусов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии похолодает до -26 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 5 января, существенно характер погоды в Башкирии не изменится. Синоптики так же прогнозируют переменную облачность без осадков.

"Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -21,-26°, днем -7,-12°, местами до -17°", — рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Автомобилистов предупредили о ночном и утреннем тумане: видимость ухудшится до 500 метров.

Теги: прогноз погоды
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