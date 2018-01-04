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5 января Пятница

Уфа   °

На въезде и выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка

ОБЩЕСТВО

На въезде и выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка Фото: Дорожный патруль

На въезде и выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка Фото: Дорожный патруль

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Многокилометровый затор сковал проезжую часть на въезде и выезде из Уфы. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась в обе стороны. Автомобили двигаются со скоростью 5-10 км/ч.

Причин затора на въезде две — разрушающийся арочный мост и механическая авария. На выезде, по словам пользователей приложения «Яндекс. Пробки», одна из иномарок заглохла посередине пути.

Теги: затор, пробка
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