На въезде и выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка Фото: Дорожный патруль На въезде и выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка Фото: Дорожный патруль

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Многокилометровый затор сковал проезжую часть на въезде и выезде из Уфы. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась в обе стороны. Автомобили двигаются со скоростью 5-10 км/ч.

Причин затора на въезде две — разрушающийся арочный мост и механическая авария. На выезде, по словам пользователей приложения «Яндекс. Пробки», одна из иномарок заглохла посередине пути.