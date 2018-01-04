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5 января Пятница

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В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах

ОБЩЕСТВО

В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах Фото: Организаторы

В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах Фото: Организаторы

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Перед Рождеством Христовым, 6 января, в столице Башкирии пройдет оригинальный фан-ран — забег «Дедов Морозов» на лыжах.

«Стать участником события может каждый, независимо от уровня подготовки и места проживания. Желающим почувствовать себя в роли главного новогоднего волшебника, организаторы мероприятия подготовили более 50 костюмов», — уточнили идейные вдохновители забега.

Любителей активного отдыха ждут на лыжной трассе лесопарковой зоны «Баланово» (ул.Гатчинская, 1, ориентир — мечеть «Мадина»). Начало в 16.00.

Теги: забег Дедов Морозов на лыжах
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