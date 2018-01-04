В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах
В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах Фото: Организаторы
В Уфе в канун Рождества Деды Морозы устроят забег на лыжах Фото: Организаторы
УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Перед Рождеством Христовым, 6 января, в столице Башкирии пройдет оригинальный фан-ран — забег «Дедов Морозов» на лыжах.
«Стать участником события может каждый, независимо от уровня подготовки и места проживания. Желающим почувствовать себя в роли главного новогоднего волшебника, организаторы мероприятия подготовили более 50 костюмов», — уточнили идейные вдохновители забега.
Любителей активного отдыха ждут на лыжной трассе лесопарковой зоны «Баланово» (ул.Гатчинская, 1, ориентир — мечеть «Мадина»). Начало в 16.00.