В Башкортостане создан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Башкортостане создан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

Учредителями Фонда являются Министерство культуры РБ, Министерство образования РБ, Агентство по печати и средствам массовой информации РБ, Министерство молодёжной политики и спорта РБ, а также Дом дружбы народов Республики Башкортостан.

Учредителям поручено в трёхмесячный срок утвердить устав Фонда. В нём, в частности, должно быть предусмотрено, что формирование высшего коллегиального органа управления и попечительского совета Фонда осуществляется Главой республики. Предложения по их составу должны быть внесены учредителями.

Оперативное управление работой Фонда будет осуществляться правлением, состоящим из пяти человек во главе с председателем, которые назначаются руководителем региона.

Попечительский совет отвечает за утверждение направлений деятельности и бюджета Фонда, а также осуществляет надзор за его работой, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением им законодательства.

Правительству Башкортостана поручено определить состав имущества, передаваемого Фонду учредителями, и обеспечить его передачу, а также внести предложения по месту размещения Фонда в Уфе.

Указом установлено, что формирование Фонда будет осуществляться за счёт внебюджетных источников.

Напомним, что сегодня Рустэм Хамитов также подписал Указ о грантах в области сохранения и развития государственных и родных языков.