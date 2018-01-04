Во время весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят около 50 законопроектов Фото: ИА «Башинформ» Во время весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят около 50 законопроектов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Госсобрании — Курултае Башкирии утвердили примерную программу законопроектной работы на предстоящую весеннюю сессию 2018 года. Депутаты планируют рассмотреть около 50 проектов республиканских законов.

Среди них есть изменения в Кодекс об административных нарушениях, «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об административных комиссиях в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» и другие.

В феврале народные избранники заслушают отчет Контрольно-счетной палаты Башкирии за 2017 год, в мае депутатам будет представлен отчет правительства республики о результатах приватизации госимущества за минувший год.

«В феврале запланировано участие в пленарном заседании министра внутренних дел по республике, в апреле – заслушивание прокурора Башкирии», – уточнил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

По словам спикера республиканского парламента, встреча с руководителями правоохранительных органов позволит депутатам оценить состояние законности в регионе, обеспечить правопорядок и совместно определить необходимые изменения в законодательстве.