Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

4 января Четверг

Уфа   °

Во время весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят около 50 законопроектов

ПОЛИТИКА

Во время весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят около 50 законопроектов Фото: ИА «Башинформ»

Во время весенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят около 50 законопроектов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Госсобрании — Курултае Башкирии утвердили примерную программу законопроектной работы на предстоящую весеннюю сессию 2018 года. Депутаты планируют рассмотреть около 50 проектов республиканских законов.

Среди них есть изменения в Кодекс об административных нарушениях, «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об административных комиссиях в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» и другие.

В феврале народные избранники заслушают отчет Контрольно-счетной палаты Башкирии за 2017 год, в мае депутатам будет представлен отчет правительства республики о результатах приватизации госимущества за минувший год.

«В феврале запланировано участие в пленарном заседании министра внутренних дел по республике, в апреле – заслушивание прокурора Башкирии», – уточнил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

По словам спикера республиканского парламента, встреча с руководителями правоохранительных органов позволит депутатам оценить состояние законности в регионе, обеспечить правопорядок и совместно определить необходимые изменения в законодательстве.

Теги: Госсобрание-Курултай
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть