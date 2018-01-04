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4 января Четверг

Уфа   °

Пропавший почти две недели назад житель Башкирии вернулся домой

ОБЩЕСТВО

Пропавший почти две недели назад житель Башкирии вернулся домой Фото: Соцсети

Пропавший почти две недели назад житель Башкирии вернулся домой Фото: Соцсети

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 21 декабря 29-летний житель села Уразово Учалинского района Башкирии Динар Балапанов не давал о себе знать. Тогда мужчина созвонился с родственниками и сообщил, что уволился с работы в Москве, приехал на железнодорожный вокзал Уфы и собирается заглянуть в гости к другу.

В минувший вторник, 2 января, волонтеры сообщества «Поиск пропавших людей в РБ» сообщили о том, что Динар нашелся живым и здоровым. Пропавший вахтовик уже вернулся домой.

Теги: поиск пропавших людей
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