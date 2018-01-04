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4 января Четверг

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В Башкирию придет небольшой снег, температура воздуха упадет до -13

ОБЩЕСТВО

В Башкирию придет небольшой снег, температура воздуха упадет до -13 Фото: Ксения Калинина

В Башкирию придет небольшой снег, температура воздуха упадет до -13 Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 4 января, в Башкирии столбики термометра опустятся еще ниже. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов.

В столице Башкирии к полудню столбики термометров опустятся до -13 градусов, а к вечеру — до -10.

Метеорологи обещают, что с каждым днем температура воздуха будет понижаться. В пятницу, 5 января, в некоторых районах региона отметки термометра достигнут -26 градусов.

Теги: погода
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