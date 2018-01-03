Безумный мир: самые необычные вызовы и задержания 2017 года в Башкирии Фото: сайт pg11.ru Безумный мир: самые необычные вызовы и задержания 2017 года в Башкирии Фото: сайт pg11.ru

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Работа специальных подразделений, как правило, серьезна и опасна. Но даже в их нелегком деле бывают курьезные случаи. С наступлением нового года сотрудники Росгвардии Башкортостана вспомнили самые необычные вызовы и задержания прошедшего 2017 года.

Как рассказала руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева, в мае бойцы вневедомственной охраны задержали в магазине мужчину, который хотел расплатиться за покупки боеприпасами. Стражей порядка вызвала испуганная продавщица. У покупателя изъяли 15 патронов от автомата Калашникова калибром 7,62 мм.

В июне уфимец угнал грузовую «Газель» вместе с пассажиром. 44-летний нетрезвый мужчина увидел, как у магазина разгружают машину и, когда водитель отлучился, угнал ее. Только он не учел, что в салоне находился экспедитор. Будучи за рулем, злоумышленник снес зеркало у Dodge Nitro и протаранил бок KIA, после чего врезался в стену. Момент аварии заметили росгвардейцы, патрулировавшие улицы, они и задержали угонщика.

Самый запоминающийся случай произошел в поселке Вавилово под Уфой. На пульт централизованной охраны поступил сигнал из частного дома. Прибывшая на место группа задержания нашла голого мужчину, который купался в джакузи. Он утверждал, что является хозяином дома. На деле задержанный оказался воришкой. Он через окно проник в коттедж, чтобы обокрасть его. Когда понял, что терять ему нечего, решил угоститься чужими припасами и алкоголем, принять ванну и выдать себя за хозяина.

В июле сотрудникам Росгвардии пришлось иметь дело с психически нездоровым мужчиной. Жилец одной из многоэтажек Уфы скидывал из окна вещи на припаркованные во дворе машины. В ход шли банки с краской, продукты, кухонная утварь. Было повреждено пять автомобилей. Как оказалось, 37-летний злоумышленник с расстройствами психики вместе с матерью недавно переехал в столицу Башкирии, но не встал на учет к психдиспансер. Очередная вспышка гнева обернулась задержанием. Мужчину передали сотрудникам психиатрической больницы.

Попадались бойцам и находчивые воришки. В сентябре неизвестный пытался обокрасть продуктовый магазин в Демском районе Уфы. Наряд вневедомственной охраны застал 20-летнего горожанина на месте преступления. На руки вор надел носки, а на голову натянул футболку, чтобы не оставить отпечатков пальцев и остаться неопознанным на записях с камер. Юноша оказал сопротивление и пытался скрыться, но был задержан. Его добычей стали семь бутылок виски и 20 упаковок сыра.

Совсем недавно, в декабре, сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который угрожал соседям гранатой. Стражей порядка вызвал сосед, который в дверной глазок увидел, как неизвестный пытается открыть чужую дверь. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что это знакомый хозяйки квартиры, 48-летний житель Владивостока. Так как женщина претензий к нему не имела, стражи порядка уехали. Однако позже вызов повторился. На этот раз помощь понадобилась бдительному соседу. Подвыпивший гость решил, что сосед поступил плохо, вызвал полицию, и пришел выяснить отношений с гранатой в руках. На этой раз дебошира задержали, при нем действительно была граната, но, к счастью, учебная.