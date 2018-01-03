В Башкирии стартовал конкурс «Журналистика – наша судьба» к 100-летию Союза журналистов России Фото: автор В Башкирии стартовал конкурс «Журналистика – наша судьба» к 100-летию Союза журналистов России Фото: автор

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

2018 год примечателен для журналистов знаковым событием – 100-летием Союза журналистов России, основанного 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В связи с этим, сообщила консультант Союза журналистов Башкортостана Мавлида Якупова, поддерживая инициативу тувинских коллег, СЖ РБ объявил конкурс на тему «Журналистика — наша судьба».

Принимаются соответствующие теме творческие работы по жанрам: очерк, мемуары, интервью, статьи, телевизионные и радио-сюжеты, а также книги о журналистах и журналистике за аналогичный период, вышедшие в свет с 13 января (День Российской печати) по 14 июня (День республиканской печати) 2018 года. Последний срок приема заявок – 1 июня 2018 года.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Учредитель конкурса: Региональная общественная организация «Союз журналистов РБ». Цели и задачи конкурса:

— сохранение памяти о летописцах истории страны, преемственности поколений;

— повышение статуса профессии, престижа общественной организации – Союза журналистов России;

— профориентационная направленность публикаций для выпускников школ, думающих, «делать жизнь с кого»;

— популяризация образцов верности профессиональным принципам, творческого и дружеского сотрудничества представителей многонациональной российской журналистики;

— укрепление корпоративной солидарности.

Конкурс является открытым. Положение о нем, информация о ходе и итогах размещается на сайте Союза журналистов РБ. В составе жюри конкурса: Артур Давлетбаков, Мавлида Якупова, Марсель Салимов, Неля Гайнетдинова, Наталья Санникова, Алик Шакиров, Радис Нугуманов.

Работы принимаются по адресу: 450079, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. 50 лет Октября, 13, (остановка «Дом Печати»), 10 этаж, офис 1007, телефон: (347) 276-42-66; е-mail: journalist-rb@yandex.ru.