УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

3 января состоялось первое в 2018 году заседание Президиума Правительства Республики Башкортостан. Его провел премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. С основными вопросами повестки дня – соблюдение общественной безопасности и работа ЖКХ в новогодние праздники – выступили вице-премьеры Марат Магадеев и Николай Хорошилов.

«В целом в 2017 году в республике произошло 4085 пожаров, что на 1,5% меньше уровня 2016 года, – сообщил Марат Магадеев. – Также снизилось число погибших (234 и 286 соответственно). На период новогодних праздников, с 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, в республике введен уровень повышенной готовности сил и средств противопожарных служб. В период с 30 декабря по 2 января в республике произошло 70 пожаров (годом ранее было 55 пожаров), погибло 4 человека (в прошлом году – 17). Также в результате 28 ДТП на дорогах республики погибло пять и пострадало 30 человек».

Премьер-министр поручил усилить работу над снижением количества пожаров и уменьшением числа погибших и пострадавших в огне.

«Выходные дни в самом разгаре, ожидается понижение температуры воздуха, – отметил Рустэм Марданов. – Наша всеобщая задача — не допустить огненных происшествий! Необходимо усилить профилактические мероприятия!».

Предприятия ЖКХ также функционируют в режиме повышенной готовности: в любой момент готовы подключиться к ликвидации аварий более 500 бригад, подготовлено 297 источников резервного электропитания, запасено 44 тысячи тонн резервного топлива.

Также в полной готовности в ожидании снегопадов находится снегоуборочная техника: только в Уфе 410 единиц, кроме этого, еще 845 единиц по всей республике готовы выйти на расчистку улиц и дорог от снега. В начале 2018 года по линии «Башкиравтодора» закупается еще 49 единиц снегоуборочной техники для работы в Уфе.

Вице-премьер Николай Хорошилов сообщил, что отрасль работает в штатном режиме, на сегодняшний день произошло только три инцидента: 30 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы был нарушен на один час режим водоснабжения, 31 декабря на полчаса отключилась электроэнергия в 15 домах Бурзянского района, 1 января в Чемагушевском районе без света на один час остались порядка 36 домов.

Премьер-министр также представил членам Президиума нового вице-премьера, назначенного накануне Нового года главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

Напомним, Андрей Трухан назначен заместителем премьер-министра Правительства РБ – председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. В этой связи внесены изменения в распределение обязанностей между членами Правительства. Николай Хорошилов ведет вопросы ЖКХ и курирует по поручениям органы жилстройнадзора. Андрей Трухан ведет вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства и производства неметаллической продукции.

Также на вице-премьера Андрея Трухана возложены обязанности по строительству и реконструкции детского санатория «Юбилейный» в Крыму, переданного в собственность Республики Башкортостан.

Рустэм Марданов поручил вернуть ведение кураторства Среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан заместителю Премьер-министра Правительства РБ – руководителю аппарата Правительства Илшату Тажитдинову.