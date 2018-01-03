В Башкирии утверждена система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии утверждена система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Правительством Республики Башкортостан утверждена система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте.

В соответствии с постановлением в республике вводится автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте. Для этого будет использоваться единая транспортная карта или мобильные приложения. Для льготных категорий населения сохраняется возможность использования единого социального проездного билета.

Система предназначена для обеспечения удобства, унификации технологий и способов безналичной оплаты перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории РБ на транспортных средствах перевозчиков, имеющих право работы на этих маршрутах, снижения в обороте перевозчиков доли наличных денежных средств и расходов на их инкассацию.

Кроме того, использование средств безналичных форм оплаты проезда позволит определить количество перевозимых на маршрутах пассажиров, что дает возможность рассчитать пассажиропоток на указанных маршрутах, анализировать и формировать маршрутную сеть.

Безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте является первым этапом внедрения нового подхода к систематизации общественных перевозок. В дальнейшем планируется более широкое использование преимуществ электронной оплаты проезда, оборудование транспортных средств специальными терминалами, поддерживающими бесконтактные технологии.

В 2018 году планируется продолжение работы по усовершенствованию системы учета перевозок пассажиров и багажа, обеспечению полноты сбора оплаты и своевременности расчетов за оказанные услуги по маршрутам регулярных перевозок в целях выхода на качественно новый уровень предоставления сервиса на пассажирском транспорте.

Аналогичная система безналичной оплаты проезда успешно работает во многих регионах страны, включая Москву, Московскую область, Нижегородскую область, Краснодарский край, Волгоградскую область.