Башкирские волонтеры открыли викимарафон по статьям олимпийской тематики Фото: ИА «Башинформ» Башкирские волонтеры открыли викимарафон по статьям олимпийской тематики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Редактора башкирского раздела популярной интернет-энциклопедии решили своеобразно отметить начало года добровольца (волонтера) и года Зимних Олимпийских игр. 1 января в Башкирской Википедии стартовал викимарафон по редактированию статей олимпийской тематики и закончится 11 февраля.

«Список рекомендованных статей свидетельствует о недостатке нашего внимания к спортивной тематике, хотя редактор с учетным именем «Башҡорт хоккейы» регулярно пишет статьи про хоккей. Утром 1 января он первым написал статью Эркка Вестерлунд в зачет викимарафона. Эта статья также стала первой статьей 2018 года на башкирском языке и восьмой в списке статей на разных языках о главном тренере ХК «Салават Юлаев». А новая статья Максим Чудов (создал Ryanag) на башкирском языке стала 18-й в такой же коллекции о нашем земляке-биатлонисте», — рассказал администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев.

За два дня шесть участников заявили 10 новых статей, а «спортивное состязание» откроет новые имена башкирских википедистов. Три победителя станут обладателями виртуальных викимедалей, всем участникам будут вручены викизнаки благодарности, которые будут украшать личную страницу волонтеров народного проекта Википедия.

«Ожидаем, что олимпийский викимарафон будет интересным и результативным. Если найдутся спонсоры с реальными спортивными подарками для викимарафонцев, то мы, конечно, будем благодарны», — говорит Рустам Нурыев.