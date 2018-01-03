Общественная палата и Союз журналистов Башкортостана договорились о взаимодействии на выборах-2018 Фото: Общественная палата Общественная палата и Союз журналистов Башкортостана договорились о взаимодействии на выборах-2018 Фото: Общественная палата

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общественная палата РБ и Союз журналистов Башкортостана подписали Соглашение о взаимодействии. Согласно документу, СМИ направят свои усилия на создание осознанной мотивации к участию в выборах.

«Подписанное под занавес уходящего, 2017 года, двустороннее Соглашение о взаимодействии Общественной палаты РБ и Союза журналистов Башкортостана стало подтверждением серьезных партнерских отношений двух представительных организаций, – считает председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков. — На самом деле, совместная работа ведется не первый год и по самым разным направлениям. Нынешняя деятельность, в соответствии с данным документом, коснется избирательной кампании-2018 по выборам Президента страны».

Любая избирательная кампания имеет информационное сопровождение, без которого просто немыслимо ни само участие электората в выборах, ни их правовое просвещение, ни возможность организаторов выборов донести информацию о своей деятельности и ходе избирательной кампании до большинства избирателей. Именно средства массовой информации, глас современного гражданского общества, способны стимулировать электоральную активность граждан, формировать общественное мнение.

Это не первый опыт взаимодействия. На выборах-2016 впервые созданный Общественный пресс-центр помог дать большую развернутую информацию о том, как проходили выборы в Башкортостане. Здесь была обеспечена максимальная открытость для всех средств массовой информации о ходе выборов на территории Республики Башкортостан. Общественный пресс-центр стал местом проведения различных встреч, брифингов с экспертами и политологами, представителями политических партий, Общественной палаты РБ. Работала горячая линия пресс-центра.

По мнению коллег, это была самая открытая кампания, после которой журналисты высказали пожелание партнерам и в дальнейшем поддерживать курс на сотрудничество со СМИ. Отрадно, что Общественная палата республики одной из первых откликнулась на этот призыв.

На предстоящих весной 2018 года выборах главы государства печатные и электронные средства массовой информации вновь направят свои усилия на создание осознанной мотивации к участию в выборах, прежде всего, через формирование личной ответственности избирателей за судьбу страны. И для решения этого вопроса используют все предоставленные Соглашением возможности взаимодействия, будут объективно и честно доносить информацию до избирателей.

Важный пункт документа — взаимодействие и подготовка общественных наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации с некоммерческими организациями Республики Башкортостан. Для наших журналистов очень важно это направление, ведь именно через них будет доводиться оперативная информация до населения, именно они будут на всех избирательных участках не просто голосовать сами, но и представлять свое печатное или электронное СМИ, осуществляя, в соответствии с подписанным Соглашением, общественный контроль и наблюдение.