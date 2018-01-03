В Башкирии установилась зимняя температура, снега по-прежнему мало Фото: автор В Башкирии установилась зимняя температура, снега по-прежнему мало Фото: автор

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

После небывалой новогодней оттепели, когда жители Башкортостана наблюдали зеленеющую на газонах и садовых участках траву, в республике наконец установились зимние температуры.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 8 часов утра 3 января в Уфе -10 градусов, ветер восточный, 1 м/с. Ночью в отдельных районах столбик термометра опускался до -26 градусов.

Днем ожидается погода чуть теплее ночной, около -4-9 градусов, ветер неустойчивый, слабый.

Похолодает ближе к ночи, когда температура воздуха в Уфе опустится до отметки -16 градусов.

По республике ночью был местами слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12 градусов, по востоку -15,-20, днем -4,-9, по востоку до -14 градусов. На автодорогах ночью и утром местами дымка с видимостью 1-2 км.