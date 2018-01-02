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2 января Вторник

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Уфимские спасатели сняли кота с козырька балкона на 9 этаже

ОБЩЕСТВО

Уфимские спасатели сняли кота с козырька балкона на 9 этаже Фото: БашДТП/Ильдар Хасанов

Уфимские спасатели сняли кота с козырька балкона на 9 этаже Фото: БашДТП/Ильдар Хасанов

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимские спасатели спасли кота, застрявшего на балконном козырьке. Житель дома на бульваре Ибрагимова позвонил на 112 и сообщил, что над балконом сидит кот, снять которого без помощи спасателей не представляется возможным.

Сотрудники ПСО достали его через чердачное окно. По всей видимости, кот проживал на чердаке, пробрался на козырек через окно, но не смог вернуться обратно. Животному пришлось сидеть на козырьке до тех пор, пока его не заметил сердобольный хозяин квартиры, прокомментировали в «Службе 112».

Теги: спасатели, кот
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