Уфимские любители природы рассказывают, чем можно подкармливать городских птиц Фото: alev-biz.livejournal.com, видео ВК/Татьяна Губина Уфимские любители природы рассказывают, чем можно подкармливать городских птиц Фото: alev-biz.livejournal.com, видео ВК/Татьяна Губина

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Зимой многие люди подкармливают птиц, но немногие знают, как это делать правильно, без вреда для пернатых. Самое простое – насыпать им хлебных крошек и крупы. Но, как объясняют специалисты, птицы тяжело переваривают хлеб. Черный хлеб им противопоказан, а также пшено, тем более прогорклое, соленые продукты и сдоба, чипсы.

Можно и нужно кормить птиц сырыми несолеными семечками, а также измельченным арахисом, овсом, просом, пшеницей. Их охотно будут есть воробьи и другие зерноядные птицы. Насекомоядным синицам, дятлам, поползням, всеядным воронам — пережить зиму поможет кусочек несоленого сала или сливочного масла.