Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

2 января Вторник

Уфа   °

Уфимские любители природы рассказывают, чем можно подкармливать городских птиц

ОБЩЕСТВО

Уфимские любители природы рассказывают, чем можно подкармливать городских птиц Фото: alev-biz.livejournal.com, видео ВК/Татьяна Губина

Уфимские любители природы рассказывают, чем можно подкармливать городских птиц Фото: alev-biz.livejournal.com, видео ВК/Татьяна Губина

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Зимой многие люди подкармливают птиц, но немногие знают, как это делать правильно, без вреда для пернатых. Самое простое – насыпать им хлебных крошек и крупы. Но, как объясняют специалисты, птицы тяжело переваривают хлеб. Черный хлеб им противопоказан, а также пшено, тем более прогорклое, соленые продукты и сдоба, чипсы.

Можно и нужно кормить птиц сырыми несолеными семечками, а также измельченным арахисом, овсом, просом, пшеницей. Их охотно будут есть воробьи и другие зерноядные птицы. Насекомоядным синицам, дятлам, поползням, всеядным воронам — пережить зиму поможет кусочек несоленого сала или сливочного масла.

Теги: птицы, подкормка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть