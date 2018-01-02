В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач
В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач Фото: life.mosmetod.ru
В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач Фото: life.mosmetod.ru
УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии 3 января местами сохранятся гололедно-изморозевые явления, возможны перебои в работе электроснабжения, на дорогах гололедица, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.
Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными, особое внимание нужно обратить на линии электропередач, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Телефон спасателей и пожарных с городского телефона – 01, с мобильного - 101. Телефон Главного управления МЧС России по Башкирии: 8(347) 233-99-99.