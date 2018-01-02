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2 января Вторник

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В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач Фото: life.mosmetod.ru

В Башкирии 3 января возможен гололед на линиях электропередач Фото: life.mosmetod.ru

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии 3 января местами сохранятся гололедно-изморозевые явления, возможны перебои в работе электроснабжения, на дорогах гололедица, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными, особое внимание нужно обратить на линии электропередач, напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Телефон спасателей и пожарных с городского телефона – 01, с мобильного -  101. Телефон Главного управления МЧС России по Башкирии: 8(347) 233-99-99.

Теги: гололед
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